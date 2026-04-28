Diyarbakır'da eski kız arkadaşını öldüren sanığın cezası hukuka uygun bulundu

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, kentte 4 yıl önce eski kız arkadaşı Meryem S'yi oturduğu kafede tabancayla ateş ederek öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada tutuklu sanık Musa Sevim'e, "kadına karşı kasten öldürmek" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını hukuka uygun buldu.

Diyarbakır 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 15 Ocak 2025'teki karar duruşmasında, tutuklu sanık Musa Sevim'in, "kadına karşı kasten öldürmek", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" ile "hakaret" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıl 9 ay 15 gün, tutuksuz sanık Y.Ö'ye "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verilmesini, 3 sanığın ise isnat edilen suçtan beraatine ilişkin, taraf avukatları istinaf başvurusunda bulundu.

İlk derece mahkemesince verilen hükme karşı istinaf başvurusunu değerlendiren 1. Ceza Dairesince verilen kararda, başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosyanın incelendiği belirtildi.

1. Ceza Dairesinin kararında, şunlar kaydedildi:

"Musa Sevim yönünden, yargılama sürecindeki usule veya esasa ilişkin işlemlerin hukuka uygun olarak yapıldığı, hükme esas alınan tüm deliller hukuka uygun olarak elde edildiği belirlenmiştir. Delil ve işlemlerde herhangi bir eksik husus bırakılmadığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışılmıştır. Vicdani kanının dosyadaki deliller ve bilgilerle uyumlu olarak fiillerin sanık tarafından işlendiğinin kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırılmıştır. Fiillere uyan suç tipi ile yaptırımların, cezayı azaltıcı ve artırıcı nedenlerin kanuni bağlamda hak ve adaletle belirlenip doğru biçimde uygulanarak, kurulan hükümde hukuka aykırılık bulunmadığı görülmüştür. Tutuksuz sanık Y.Ö'ye 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verilmesi, 3 sanığın ise isnat edilen suçtan beraatı kararında da hukuka aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle istinaf başvurularının ayrı ayrı reddine oy birliğiyle karar verilmiştir."

Kararda, Yargıtay temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 13 Kasım 2022'de, tutuklu sanık Musa Sevim, eski kız arkadaşı Meryem S'yi oturduğu kafede tabancayla ateş ederek öldürmüştü.