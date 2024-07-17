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Eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tutuklandı

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Diyarbakır'da eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 'irtikap' suçundan yargılandığı dava kapsamında tutuklandı. İddianamede sanıklar hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tutuklandı.

Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık eski Bağlar Belediyesi İmar Müdürü Fırat Kılıç hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve eski Bağlar Belediye Başkan Yardımcısı Sıddık Aycıl ise duruşmaya katılmadı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Cumhuriyet savcısı hazırladığı mütalaada, sanık Kılıç'ın üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç ve kaçma şüphesinin bulunması, adli kontrol tedbirinin bu haliyle yetersiz olacağı hususlarını dikkate alarak tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi. Müşteki Nusret B. de sanıkların cezalandırılmasını ve tutuksuz sanıkların tutuklu yargılanmasını talep etti. Mahkeme, Kılıç'ın tutukluluk halinin devamına, Beyoğlu hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmasına karar verdi.

TUTUKLANDI

Mahkeme kararı üzerine gözaltına alınan Beyoğlu, sevk edildiği adliyede Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklandı. İddianamede, sanıklar Beyoğlu, Aycıl ve Kılıç hakkında "irtikap" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (1)

ayh:

İrtikap suçu, kamu görevlisinin (memur, bilirkişi vb.), icra ettiği kamu görevinin kendisine sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak, muhatap olduğu kişilerden yarar sağlamaya veya bu kişileri yarar sağlama yönünde vaatte bulunmaya yönlendirmesi ile oluşur.

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