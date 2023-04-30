Diyarbakır'da eşini ve kuzenini öldüren kişi tutuklandı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, eşini boğarak, kuzenini de bıçaklayarak öldürdükten sonra polise teslim olan zanlı tutuklandı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, eşini boğarak, kuzenini de bıçaklayarak öldürdükten sonra polise teslim olan zanlı tutuklandı.

İlçeye bağlı Kemaliye Mahallesi 1. Gülbaran Caddesi'nde dün bir evde 1'i kadın 2 kişinin cesedinin bulunmasıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında polise teslim olan ve eşi S.Ö'yü boğarak, kuzeni M.T'yi de bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf eden şüpheli Y.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.