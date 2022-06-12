Diyarbakır'da eşini silahla yaralayan koca yakalandı - Haberler

Diyarbakır'da eşini silahla yaralayan koca yakalandı
AA - Ekrem Senvar - Güncel
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde eşini silahla yaralayan koca jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde eşini silahla yaralayan koca jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, Çermik Kavşağı'nda 30 Mayıs'ta karısı G.K'yi (37) silahla yaraladıktan sonra kaçan A.K'nin (37) Sütyüzü mevkisinde olduğunu tespit etti.
Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, A.K'yi kovalamaca sonucu yakaladı.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
AA / Ekrem Senvar - Güncel