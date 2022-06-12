Diyarbakır'da eşini silahla yaralayan koca yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır'da eşini silahla yaralayan koca yakalandı

AA - Ekrem Senvar - Güncel
 - Güncelleme:
Diyarbakır'da eşini silahla yaralayan koca yakalandı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde eşini silahla yaralayan koca jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde eşini silahla yaralayan koca jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, Çermik Kavşağı'nda 30 Mayıs'ta karısı G.K'yi (37) silahla yaraladıktan sonra kaçan A.K'nin (37) Sütyüzü mevkisinde olduğunu tespit etti.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, A.K'yi kovalamaca sonucu yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

AA / Ekrem Senvar - Güncel

Diyarbakır Jandarma Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title