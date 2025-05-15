Diyarbakır'da Engelli Öğrenciler Askerlik Yemin Töreni Düzenledi

Diyarbakır'da Engelli Öğrenciler Askerlik Yemin Töreni Düzenledi
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Diyarbakır'da Sur Özel Eğitim Meslek Okulu'nda eğitim gören 30 engelli öğrenci, temsili askerlik uygulaması kapsamında kamuflaj giyerek yemin etti. Etkinlik, öğrencilerin sosyal hayata katılımını artırmayı ve kendilerine güvenlerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Diyarbakır'da temsili askerlik uygulaması kapsamında 30 engelli öğrenci üniforma giyip yemin etti.

Sur Özel Eğitim Meslek Okulu'ndan yapılan açıklamaya göre, okulda eğitim gören engelli öğrenciler, aile ve öğretmenleriyle Orgeneral Fazıl Bilge Kışlası'na konuk oldu.

Burada kamuflajlarını ve botlarını giyerek kısa eğitime tabi tutulan engelliler, komandolarla törene katıldı, ant içerek terhis olmanın sevincini yaşadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sur Özel Eğitim Meslek Okulu Müdür Vekili Mehmet Zuhat Ay, bu etkinlik ile öğrencilerin sosyal hayata katılımını desteklemeyi ve onlara farklı deneyimler yaşatmayı amaçladıklarını belirtti.

Ay, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin bu özel günü yaşamalarına vesile olmaktan dolayı çok mutluyuz. Onların yüzlerindeki gülümseme her şeye değerdi. Bu tür etkinliklerimizle öğrencilerimizin kendilerine olan güvenlerini artırmayı ve topluma daha sıkı bağlarla bağlanmalarını hedefliyoruz."

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel
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