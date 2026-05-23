Diyarbakır'da alev alan cip kullanılamaz hale geldi

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir alışveriş merkezi otoparkından çıkan elektrikli cip, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. İtfaiye ekiplerinin su ve yangın söndürme battaniyesiyle müdahale ettiği yangında cip kullanılamaz hale geldi. Yangın anı cep telefonuyla kaydedilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, dün akşam, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Mezopotamya Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen elektrikli cip, alışveriş merkezinin otoparkından çıktıktan sonra, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Sürücünün araçtan çıkıp durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangın söndürme battaniyesini kullanarak alevleri kontrol altına alıp, soğutma yaptı. Cip kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için de inceleme başlatıldı.

Öte yandan, yangın anı, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, alev alev yanan cipte zaman zaman patlamaların da meydana geldiği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
