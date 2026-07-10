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Diyarbakır'da dron destekli trafik denetimleri sürüyor

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Diyarbakır'da polis ekipleri, trafik güvenliğini artırmak için dron destekli denetimler yapıyor. İhlal yapan sürücülere ceza kesilirken, kurallara uyanların geçiş hakları korunuyor.

Diyarbakır'da, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla polis ekiplerince dron destekli trafik denetimleri sürdürülüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, özellikle trafik yoğunluğuna neden olan sürücüler başta olmak üzere çeşitli trafik ihlalleri dronla tespit ediliyor.

Kurallara uymayan sürücüler hakkında cezai işlem uygulanırken, trafik kurallarına uyan sürücülerin öncelik ve geçiş hakları korunuyor.

Ekiplerce kaydedilen dron görüntülerinde, trafik cezası uygulanan ihlallere ilişkin örneklere yer verilirken, sürücülere kavşaklara yaklaşırken hatalı şerit değiştirmemeleri yönünde uyarıda bulunuldu.

Kaynak: AA / Aydın Arık
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