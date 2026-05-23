Diyarbakır'da sağanak; araçlarını doludan battaniyelerle korumaya çalıştılar
DOLUDAN ARAÇLARINI BATTANİYELERLE KORUDULAR
Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı kırsal İncilli, Gürüz, Arabük, Kürabaz ve Kuşlukçayırı mahallelerinde de dolu ve sağanak etkili oldu. Mahalleliler, araçlarını doludan battaniyelerle korudu. Bazı mahallelerde yollar göle dönerken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı