Diyarbakır merkezli dolandırıcılık operasyonunda 10 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Diyarbakır merkezli düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, 21 kişiyi toplamda 234 bin 750 lira dolandırdığı iddia edilen 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 10'u tutuklandı, 13'ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonda 20 cep telefonu ve 21 SIM karta da el konuldu.

Diyarbakır merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 21 kişiyi 234 bin 750 lira dolandırdıkları iddiasıyla 23 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Diyarbakır merkezli İstanbul, Antalya ve Batman'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe şüphelilerden 10'u tutuklandı, 13'ü adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen 20 cep telefonu ve 21 SIM karta el konuldu.

Kendilerini "tayini çıkan kamu görevlileri" olarak tanıtmışlar

Zanlıların kendilerini "tayini çıkan kamu görevlileri" olarak tanıtarak, sosyal medya ve satış platformları üzerinden ikinci el eşya satışı ilanı verdikleri, görüştükleri kişilere eşyaları gönderecekleri sözde otobüslerin plaka ve şoför iletişim bilgilerini paylaştıkları belirlendi.

Satın aldıklarını düşündükleri eşyaları kendilerine ulaştıracak olan şoförlerle konuştuklarına inanan mağdurların, anlaştıkları tutarları şüphelilerin hesaplarına gönderdikten sonra eşyaların gelmediğini öğrenince dolandırıldıklarını anladığı tespit edildi.

Dolandırıcılık suçuna karıştıkları belirlenen zanlıların kullandıkları banka hesaplarında yapılan incelemede, 37 milyon lira para girişinin olduğu belirlendi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız

Trump masaya oturmadan gözdağı verdi! Anlaşma olmazsa...
İran, müzakereler başlamadan 'kırmızı çizgimiz' deyip 2 şart koştu

İran 'kırmızı çizgimiz' deyip 2 müzakere şartı koştu
İsrail, İspanya'yı Gazze Koordinasyon Merkezi'nden çıkardı! Netanyahu'dan tehdit gibi sözler

Netanyahu'dan NATO üyesi ülkeye tehdit gibi sözler

Şampiyonlar Ligi'ni garantileyen ilk 4 takım belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ni garantileyen ilk 4 takım şimdiden belli oldu
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız

Trump masaya oturmadan gözdağı verdi! Anlaşma olmazsa...
Bursa'da vahşet: Evinde boğazı kesilerek öldürüldü

Cuma namazından döndü, evinde korkunç manzarayla karşılaştı
Sami Uğurlu'dan Beşiktaşlı yıldıza övgü: Çok büyük oynadı

Beşiktaş'ın yıldızı için yaptığı itiraf bomba: Çok büyük oynadı