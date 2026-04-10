Diyarbakır merkezli dolandırıcılık operasyonunda 10 zanlı tutuklandı

Diyarbakır merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 21 kişiyi 234 bin 750 lira dolandırdıkları iddiasıyla 23 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Diyarbakır merkezli İstanbul, Antalya ve Batman'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe şüphelilerden 10'u tutuklandı, 13'ü adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen 20 cep telefonu ve 21 SIM karta el konuldu.

Kendilerini "tayini çıkan kamu görevlileri" olarak tanıtmışlar

Zanlıların kendilerini "tayini çıkan kamu görevlileri" olarak tanıtarak, sosyal medya ve satış platformları üzerinden ikinci el eşya satışı ilanı verdikleri, görüştükleri kişilere eşyaları gönderecekleri sözde otobüslerin plaka ve şoför iletişim bilgilerini paylaştıkları belirlendi.

Satın aldıklarını düşündükleri eşyaları kendilerine ulaştıracak olan şoförlerle konuştuklarına inanan mağdurların, anlaştıkları tutarları şüphelilerin hesaplarına gönderdikten sonra eşyaların gelmediğini öğrenince dolandırıldıklarını anladığı tespit edildi.

Dolandırıcılık suçuna karıştıkları belirlenen zanlıların kullandıkları banka hesaplarında yapılan incelemede, 37 milyon lira para girişinin olduğu belirlendi.