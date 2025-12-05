Haberler

Diyarbakır Valisi Zorluoğlu: Dicle Nehri Kıyısındaki İşgallerle İlgili Komisyon Tespitlere Başladı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Dicle Nehri kıyısındaki işgallerle ilgili komisyon kurduklarını açıkladı. Ayrıca, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nde Hevsel Bahçeleri’nde gönüllü temizlik etkinliği düzenlendi. Vali Zorluoğlu, çevre bilincinin arttırılması gerektiğine vurgu yaptı.

Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR)- Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Dicle Nehri kıyısındaki işgallerle ilgili komisyon kurduklarını ve tespitlere başlandığını belirterek, "Konuyu şehrin faydasına olacak şekilde, hukuk devleti anlayışı içinde ele alacağız. Hem hukuki hem sosyal boyutlarını gözeterek düzenleme yapmayı arzu ediyoruz" dedi.

5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır Hevsel Bahçeleri'nde çevre temizliği temalı bir gönüllülük faaliyeti gerçekleştirildi. Etkinliğe Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'nun yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli, gençlik liderleri, gönüllü gençler ve AFAD gönüllüleri katıldı. Katılımcılar, Hevsel Bahçeleri ve Dicle Nehri kıyısında biriken çöpleri toplarken, Vali Zorluoğlu da gönüllülere eşlik etti.

"Gönüllülüğün hayati önemini depremlerde ve pandemide gördük"

Etkinlikte konuşan Vali Murat Zorluoğlu, gönüllülüğün toplum için taşıdığı öneme dikkat çekti. Pandemi döneminde gençlerin ihtiyaç sahibi yaşlılara ve engellilere gönüllü olarak koşmasının unutulmaz bir dayanışma örneği olduğunu vurgulayan Zorluoğlu, 6 Şubat depremlerinde de gönüllü hizmetlerin adeta "olmazsa olmaz" bir nitelik taşıdığını hatırlattı. Zorluoğlu açıklamasında şunları kaydetti:

"5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü bizim için artık çok daha ehemmiyeti bilinmesi ve yaygınlaştırılması gereken bir konu. Bugünü anlamlandırmak adına gençlerimizle ve kurumlarımızla birlikte Dicle Nehri kıyısında temizlik faaliyeti icra ediyoruz. Dicle, bu topraklara binlerce yıldır bereket getiren bir nehir. Onu temiz tutmak ve gelecek nesillere sağlıklı şekilde devretmek hepimizin sorumluluğudur."

"Dicle Nehri'nin kirlenmesine dikkat çekmek istiyoruz"

Bölgede son dönemlerde artan kirliliğe dikkat çeken Vali Zorluoğlu, çevre bilincinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Tabii malum Dicle Nehri binlerce yıldır bu coğrafyaya bereket getiren bir nehir ve bu topraklarda kurulan onlarca medeniyet için can damarı olmuş, hayat damarı olmuş bir nehir. Dolayısıyla bu nehrin temiz tutulması ve bizden sonraki nesillere de onların da istifade edeceği şekilde devredilmesi gerekiyor. O bakımdan bölge için çok çok önemli bir destinasyondayız. Dicle Nehri kenarındayız.

İnşallah daha iyi bir çevreci anlayışla önümüzdeki dönemlerde buralar kirlenmez. Ama geçtiğimiz günlerde benim burada yaptığım bir gezide burada epey bir kirlilik, çöplerin atıldığını gördük. Kirlilik olduğunu gördük. Bugün biraz da dikkat çekme adına inşallah Dicle Nehri kenarında bu genç kızlarımızla beraber, evlatlarımızla beraber güzel bir temizlik icra edeceğiz ve bir farkındalık ortaya koymaya çalışacağız."

"Esnafımızı da bir dinleyeceğiz, şehrin faydasına olacak şekilde bir düzenleme yapmayı arzu ediyoruz "

Etkinlik sırasında Dicle Nehri çevresindeki işgallerle ilgili yöneltilen bir soruyu da yanıtlayan Vali Zorluoğlu, bölgedeki yapı ve işletmelerle ilgili kapsamlı bir değerlendirme süreci yürütüldüğünü belirtti. Bir komisyon kurduklarını ve tespitler yapıldığını vurgulayan Zorluoğlu şunları aktardı:

"Çalışıyoruz. Bir komisyon kurduk. Tespitler yapıldı. Mülkiyet durumları bakıldı. İşletmelere bakıldı. Ruhsat durumlarına bakıldı. Bir kendi aramızda toplantılar yaptık ama bir de tabii burada iş yapan yıllardır var olan esnafımızı da bir dinleyeceğiz. Onları da ben bir davet edeceğim. Onların da söz hakkı var. Onları da dinleyeceğiz. Karşılıklı birbirimizi anlayarak ve şehrin faydasına olacak şekilde buralarda bir düzenleme yapmayı arzu ediyoruz.

Henüz başındayız ama süratle çalışıp sonuçlandıracağız. Tabii ki yol ve yöntem var. Yol ve yöntemle mevzuat, mevzuatın öngördüğü yol ve yöntemi hukuk devleti anlayışı içerisinde uygulayacağız. Ama ifade ettiğim gibi bunun sosyal boyutları da var. Sadece hukuki boyutları değil. O manada burada yıllardan beri hizmet veren esnafımızı da bir dinleyeceğiz tabii. Onların da söyleyeceklerini dikkate almaya gayret edeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel


