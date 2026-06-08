Diyarbakır'da Arkadaşlarıyla Serinlemek İçin Dicle Nehri'ne Giren 10 Yaşındaki Umut Boğuldu

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da serinlemek için 2 arkadaşıyla birlikte Dicle Nehri'ne giren 10 yaşındaki Umut K., akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi.

Olay, merkez Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Tanışık Mahallesi'nde meydana geldi. Beraberindeki iki arkadaşıyla birlikte hayvan otlatan Umut K., serinlemek için Dicle Nehri'ne girdi.

Umut K.'nın bir süre sonra akıntıya kapıldığını fark eden arkadaşları 112 Acil Sağlık ekiplerine ve mahalle sakinlerine haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Mahalle sakinleri tarafından nehirden çıkarılan çocuk, sağlık görevlilerine teslim edildi. Ekipler yaptıkları incelemede Umut'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerinden alınan Umut K'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaynak: ANKA