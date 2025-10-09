Diyarbakır'da Dermatoloji Kongresi Başladı

Diyarbakır'da "10. Dermatolojik Cerrahi Kozmetoloji Günleri ve 1. Doğu Dermatoloji Günleri" kongresi başladı.

Dermatolojik Cerrahi Derneği ile Doğu Dermatoloji ve Kozmetoloji Derneği tarafından düzenlenen kongrenin açılışı için bir otelde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okundu, Diyarbakır'ı anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı.

Kongrenin açılışında Dermatolojik Cerrahi Derneği Başkanı ve Kongrenin Onursal Başkanı Prof. Dr. Seher Bostancı, Doğu Dermatoloji ve Kozmetoloji Derneği Başkanı ve Kongre Başkanı Doç. Dr. Hamza Aktaş ile Kongre Başkanı Doç. Dr. Ekrem Civaş konuşma yaptı.

Kongre kapsamında eğitmenler tarafından çeşitli kurslar da düzenlenecek.

Konuşmaların ardından oturumlarla devam eden kongre, 12 Ekim'e kadar sürecek.