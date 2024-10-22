Diyarbakır'da Depremzedeler İçin Kontrollü Yıkımda Çöken Bina Anbean Görüntülendi
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde depremde hasar gören 8 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. Deprem sonrası yıkım işlemleri devam ediyor.
DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde depremde hasar gören 8 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerden olup, 1'i boş 7 binanın yıkıldığı Diyarbakır'da, ağır hasarlı yapıların yıkım işlemleri sürüyor. Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'ndeki 8 katlı bina dün, kontrollü yıkım sırasında çöktü. Çökmeyle birlikte çevreyi toz bulutu kapladı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.