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Diyarbakır'da Depremzedeler İçin Kontrollü Yıkımda Çöken Bina Anbean Görüntülendi

Diyarbakır'da Depremzedeler İçin Kontrollü Yıkımda Çöken Bina Anbean Görüntülendi
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde depremde hasar gören 8 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. Deprem sonrası yıkım işlemleri devam ediyor.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde depremde hasar gören 8 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerden olup, 1'i boş 7 binanın yıkıldığı Diyarbakır'da, ağır hasarlı yapıların yıkım işlemleri sürüyor. Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'ndeki 8 katlı bina dün, kontrollü yıkım sırasında çöktü. Çökmeyle birlikte çevreyi toz bulutu kapladı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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