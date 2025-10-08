Haberler

Diyarbakır'da 'Değerlerle Renklenen Kalpler' Sergisi Açıldı

Diyarbakır'da Ziya Gökalp Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı 'Değerlerle Renklenen Kalpler' sergisi, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde açıldı. Sergide öğrencilerin merhamet, doğruluk ve hoşgörü gibi değerleri sanat aracılığıyla yorumladığı eserler yer aldı. Açılışta Prof. Dr. H. Musa Bağcı, gençlerin sanatsal çalışmalarıyla topluma umut verdiğini vurguladı.

Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında Ziya Gökalp Anadolu Lisesi öğrencilerinin yıl boyunca hazırladıkları resim ve yazılar, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde sergilendi.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ramazan Güler rehberliğinde, Görsel Sanatlar Öğretmenleri Özkan Oyman ve Mehtap Küçükbayrak tarafından yürütülen çalışma, öğrencilerin hem estetik duyarlılığını hem de değer bilincini artırmayı amaçlıyor.

Öğrenciler, merhamet, doğruluk, hoşgörü ve yardımlaşma gibi değerleri sanatsal bir dille yorumlayarak eserlerine yansıttı.

Serginin açılışında konuşan Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Musa Bağcı, gençlerin sanat aracılığıyla değerleri dile getirmesi, hem eğitimde hem toplumda umut verici bir gelişme olduğunu söyledi.

Bağcı, "Bu tür çalışmalar, maneviyatın sadece derslerde değil kalpte, sanatta ve yaşamın her alanında yer bulabileceğini gösteriyor. Ziya Gökalp Anadolu Lisesi'nin öğrencilerini ve öğretmenlerini içtenlikle tebrik ediyorum." dedi.

Okul Müdürü Ferat Deniz Kaya ise şunları kaydetti:

"Gençlerimizin sanat yoluyla değerlerimizi anlaması, yaşatması ve geleceğe taşıması bizim için büyük bir gurur kaynağı. Dicle Üniversitesi'nin desteğiyle yapılan bu iş birliği, eğitimin sadece bilgi değil karakter ve ruh inşasıyla da ilgilendiğini ortaya koydu."

Sergiyi, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, davetliler ve öğrenciler gezdi.

