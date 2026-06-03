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Evin çocuk odasında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

Evin çocuk odasında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir apartman dairesinin çocuk odasında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangında dairede büyük çapta hasar oluştu.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde apartman dairesindeki çocuk odasında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi. Yangında dairede büyük çapta zarar oluştu.

Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1186 Sokak'taki Hacı Emin Oğulları Sitesi'ndeki 10 katlı bir apartmanın 5'inci katındaki dairenin çocuk odasında, öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Odadaki klima ünitesinden çıktığı tahmin edilen yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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