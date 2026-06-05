Diyarbakır'da Ceza İnfaz Personeli Günü programı düzenlendi

Diyarbakır'da 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Kayapınar Halk Kütüphanesi Salonu'nda düzenlenen programda İstiklal Marşı okundu, sinevizyon gösterimi yapıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, burada yaptığı konuşmada, ceza infaz hizmetlerinin görünmeyen ancak vazgeçilmez kahramanları olan ceza infaz çalışanlarının gününü kutladıklarını söyledi.

"'6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü', yalnızca bir meslek grubunun özel günü değil, aynı zamanda adalet hizmetlerinin önemli bir parçasını oluşturan ceza infaz çalışanlarının emek, özveri ve fedakarlıklarının hatırlandığı anlamlı bir gündür." diyen Kuruçay, ceza infaz hizmetlerinin, yüksek sorumluluk, dikkat, sabır ve mesleki disiplin gerektiren bir alan olduğunu belirtti.

Başsavcı Kuruçay, kurumlarda görev yapan personelin, kamu düzeninin korunması, kurum güvenliğinin sağlanması, hükümlü ve tutukluların topluma yeniden kazandırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi gibi son derece önemli görevleri büyük bir özveriyle yerine getirdiğini ifade etti.

Kuruçay, şunları kaydetti:

"Ceza infaz çalışanlarımız, günün her saatinde, çoğu zaman zorlu şartlar altında, devletimizin adalet anlayışını temsil etmekte ve kamu hizmetinin kesintisiz şekilde sürdürülmesine katkı sunmaktadır. Üstlendikleri bu önemli görev, sadece mesleki bilgi ve tecrübeyi değil, aynı zamanda güçlü bir sorumluluk bilincini ve insan odaklı bir yaklaşımı da gerektirmektedir. Bugün vesilesiyle, ceza infaz hizmetlerinin her kademesinde görev yapan tüm personelimize teşekkür ediyorum. Görevlerini büyük bir özveriyle yerine getiren çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Görevleri uğruna hayatlarını kaybeden ceza infaz çalışanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. İnanıyorum ki ceza infaz teşkilatımız, sahip olduğu bilgi birikimi, tecrübesi ve yetişmiş insan gücüyle adalet hizmetlerine katkı sunmaya devam edecek, hukuk devleti ilkesinin güçlenmesinde önemli rolünü sürdürecektir."

Konuşmanın ardından meslekte 25 yılını dolduran personele plaket verilen programda, TRT Mahalli İcra Topluluğu tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Programa, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri İsmet Güdümen ve Seçkin Gül, Cumhuriyet savcıları Hüseyin Özcan, Ömer Öztürk, Berat Sağır ve Ahmet Ramazanoğlu, Diyarbakır Denetimli Serbestlik Müdürü Sinan Yaşar, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Tabur Komutanı Jandarma Yarbay Turan Coşkun, kurum müdürleri ile infaz koruma memurları katıldı.