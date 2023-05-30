Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Diyarbakır'da Bir Çocuk Av Tüfeğiyle Arkadaşını Öldürdü

Diyarbakır'da Bir Çocuk Av Tüfeğiyle Arkadaşını Öldürdü

Güncel Haberler

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir çocuk av tüfeğiyle arkadaşını vurdu. Olayda yaralanan arkadaşı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir çocuk av tüfeğiyle arkadaşını vurdu.
Diyarbakır Şehir Stadyumu yakınında dün akşam 16 yaşındaki M.E. (16), av tüfeğiyle arkadaşı H.B'yi (19) yaraladı.
Ağır yaralanan H.B, kaldırıldığı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli M.E'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel

Diyarbakır Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title