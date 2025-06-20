Diyarbakır'da Başarılı Öğrencilere Ücretsiz Saç Tıraşı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir berber, başarılı öğrencilere karne hediyesi olarak ücretsiz saç tıraşı hizmeti sunuyor. Berber İbrahim Tatlı, eğitim ve başarıyı teşvik etmek amacıyla böyle bir uygulama başlattığını belirtti. Öğrenciler, bu uygulamadan memnun kaldıklarını ifade ediyor.

Diyarbakır'da karne hediyesi: Başarılı öğrencilere ücretsiz saç tıraşı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Emek Caddesinde bir berber karne gününe özel anlamlı bir jestte bulundu. Berber dükkanı işleten İbrahim Tatlı, takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencilere saç tıraşını ücretsiz yapıyor.

25 yaşındaki berber ustası Tatlı, eğitimin önemine dikkat çekmek ve öğrencileri başarıya teşvik etmek amacıyla böyle bir uygulama başlattığını belirtti. Tatlı, "Bu yıl başarılı öğrencilerimize ücretsiz tıraş hizmeti vermekteyiz. Tüm başarılı öğrencilerimizi tebrik eder geri kalan hayatlarında başarıların devamını dileriz. Tüm esnafı bu projeye davet ediyoruz. Teşvik edelim ki öğrencilerimiz başarısız olmasın okula kendilerini adasınlar" ifadelerini kullandı.

İşletmede çıraklık yapan Furkan Kara ise, ustasının başlatmış olduğu projeden dolayı çok mutlu olduğunu ve bedava tıraş yaptıklarını aktardı.

Öğrencilerden Üveys Karan Bilgin, bu proje sayesinde ücretsiz tıraş olduklarını söyledi. Bilgin, "Takdir aldığım için beni bedava tıraş ediyor" dedi.

Bir diğer öğrenci Zeki Yıldız ise, bu projeden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi. Yıldız, "Teşekkür aldım ve ücretsiz tıraş oldum" şeklinde konuştu.

Öğrenciler, berberin bu duyarlı davranışını memnuniyetle karşılarken, mahalle sakinleri de İbrahim Tatlı'nın örnek davranışının diğer esnafa da ilham vermesini temenni ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ KAYA - Güncel
Erdoğan, İsrail'i destekleyen Almanya'yı uyardı: Avrupa'ya göç ve nükleer sızıntı ihtimali var

Savaşta İsrail'i destekleyen ülkenin liderini arayıp gözdağı verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13 milyar dolarlık servetini 100 çocuğu arasında bölüştürecek

13 milyar dolarlık servetini 100 çocuğu arasında bölüştürecek
Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor

Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı
Frikikten şahane bir gol atan Messi, maç sonu FIFA kuralını bakın nasıl çiğnedi

FIFA kuralını bakın nasıl çiğnedi! Ceza alıp almayacağı tartışılıyor
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten bikinili dans performansı

Yüsra Geyik'ten kızgın kumlarda bikinili dans
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu! Dehşet anları kamerada

Tüm anne-babaların ders çıkarması gereken görüntü
Kıskançlık iddiaları gündemdeydi! Sinem Ünsal son noktayı koydu

Bu sahne gündem olmuştu! Kıskançlık iddialarına tokat gibi yanıt
İstanbul'da 7 ilçede yılan görüldü, vatandaşlar tedirgin

Havalar ısınınca ortaya çıktı! İstanbul'da 7 ilçede görüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.