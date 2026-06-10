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Diyarbakır'da balkondan düşerek yaralanan çocuk hastanede öldü

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 5. kattaki evlerinin balkonundan düşerek ağır yaralanan 15 yaşındaki Ömer A., tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde balkondan düşerek yaralanan 15 yaşındaki çocuk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Fırat Mahallesi Mahabad Bulvarı'nda 8 Haziran'da bir sitede 5'inci kattaki evlerinin balkonundan zemine düşen Ömer A. (15) ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ömer A. sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya
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