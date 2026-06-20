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Diyarbakır'da tartıştığı babasını öldürdü

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde tartıştığı babası Nesih Deniz'i silahla vuran M.D., olay yerinden kaçtı. Baba hastanede hayatını kaybetti.

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde M.D. (34), tartıştığı babası Nesih Deniz'i (63) silahla ateş ederek öldürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde Çınar ilçesi kırsal Ağaçsever Mahallesi'nde meydana geldi. Nesih Deniz ve oğlu M.D. arasındaki tartışma kısa sürede büyüdü. M.D., babasına silahla ateş ederek yaraladı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Nesih Deniz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan M.D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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