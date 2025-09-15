Haberler

Diyarbakır'da Av Tüfeğiyle Vurulmuş Bir Kadın Bulundu

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evinde av tüfeğiyle vurulmuş halde bulunan 18 yaşındaki Töre Kurt'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

DİYARBAKIR'da Töre Kurt (18) adlı kadın, evinin banyosunda av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, öğle saatlerinde, Bağlar ilçesi Sakallı Mahallesi Beykaya Mezrası'nda meydana geldi. Töre Kurt, evinin banyosunda av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu. İhbarla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kontrolde Kurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Bağlar Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından Kurt'un cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
