Diyarbakır'da Ateş Yangınında Yaralanan Çift Hastaneye Sevk Edildi

Diyarbakır'da Ateş Yangınında Yaralanan Çift Hastaneye Sevk Edildi
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Kulp ilçesinde Halime ve Abdulselam Demir çifti, damda yaktıkları ateşi söndürmeye çalışırken yaralandı. Abdulselam Demir, ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi, Halime Demir'in sağlık durumu iyi.

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde Halime ve Abdulselam Demir (70) çifti, yaktıkları ateşi söndürmeye çalışırken yaralandı. Durumu ağır olan Abdulselam Demir,, ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.

Olay, sabah saatlerinde Kulp ilçesi kırsal Karpuzlu Mahallesi Küme Evleri'nde tek katlı bir evin damında meydana geldi. Abdulselam ve Halime Demir çifti henüz bilinmeyen bir sebeple damda ateş yaktı. Çift ateşi söndürmeye çalışırken alevlerin parlamasıyla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan çift, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kulp Dr. Abdullah Biroğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye altına alındı.

Baş ve göğüs kısmında 2'nci derece yanık oluşan Abdulselam Demir'in Diyarbakır'a sevk edilmesine karar verildi. Demir için Acil Sağlık Hizmetleri'ne bağlı 'Sağlık Komuta' ile görüşme yapıldı. Ardından İl Sağlık Müdürlüğü'nden talep edilen ambulans helikopter, kısa sürede ilçeye ulaştı. Abdulselam Demir, ambulans helikopterle alınarak Dicle Üniversitesi Hastanesi pistine iniş yaptı. Burada Acil Sağlık Hizmetleri ekibine teslim edilen Abdulselam Demir, ambulansla Dicle Üniversitesi Acil Servisi'ne götürülerek tedaviye alındı. İlçede tedavi gören Halime Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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