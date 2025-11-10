Diyarbakır'da Atatürk'ü Anma Töreni Düzenlendi

DİYARBAKIR'da, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87'nci yıl dönümünde anma töreni düzenlendi.

Yenişehir ilçesi Anıt Park'ta düzenlenen törene, Vali Münir Karaloğlu, Garnizon Komutanı Tümgeneral Ertan İnaltekin, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, kamu kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı. Saat 09.05'de sirenlerin çalınmaya birlikte tüm Türkiye'de olduğu Diyarbakır'da da saygı duruşunda bulunuldu, bayraklar yarıya indirildi. Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören, daha sonra Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi'nde devam etti. Atatürk'ü anma programı, yapılan anma etkinlikleriyle son buldu.

Haber- Kamera: Selim KAYA- Gıyasettin TETİK / DİYARBAKIR,