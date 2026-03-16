Haberler

Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 159 kişi yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 159 kişi yakalandı. Operasyonlar, 'kasten öldürme', 'cinsel saldırı' ve 'uyuşturucu ticareti' gibi suçlardan aranan şahısları içeriyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, aralarında "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "hırsızlık", "silah ile yağma, ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma" suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu 159 kişi yakalandı.

Şüpheliler işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

