Diyarbakır'da 7 Katlı Apartmanda Yangın

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 7 katlı apartmanın son katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında evde bulunan bir kişi dumandan etkilenerek sağlık ekiplerince müdahale edildi.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde 7 katlı apartmanın son katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, 1 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, öğle saatlerinde Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde bulunan 7 katlı Ateş 2 Apartmanı'nın son katındaki dairede çıktı. İhbarla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan 1 kişi, dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansta söz konusu kişiye müdahale edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

