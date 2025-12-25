Haberler

Diyarbakır'da annesinin 4. kattan attığı bebek hayatını kaybetti

Diyarbakır'da annesinin 4. kattan attığı bebek hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde annesinin pencereden attığı 3 aylık bebek hayatını kaybetti. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen anne gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde annesinin 4. kattan attığı 3 aylık bebek hayatını kaybetti.

Fırat Mahallesi 477. Sokak'ta 7 katlı bir binanın 4. katında yaşayan N.E, 3 aylık kız bebeğini pencereden attı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Bebeğin cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen anne N.E. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi

Gözaltındaki Sadettin Saran ifade verdi! İşte savcının talebi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de de yok satan araçta hayati risk! 179 bin otomobil inceleniyor

Türkiye'de yok satan araçta hayati risk! 179 bin otomobil inceleniyor
Piyangodan kazandığı 580 milyon lirayı yiyince çöpçülüğe geri döndü

Piyangodan kazandığı 580 milyon TL'yi yiyince çöpçülüğe geri döndü
Milyonlarca telefon için geri sayım başladı! 6 gün sonra hepsi kapanacak

Geri sayım başladı! Milyonlarca telefon 6 gün sonra çalışmayacak
Ünlülere yapılan operasyonlara 'Yaşam biçimi' diyen Balbay'a Sinan Burhan'dan sert tepki

Uyuşturucuya "Yaşam biçimi" dedi, stüdyodan sert tepki gördü
Türkiye'de de yok satan araçta hayati risk! 179 bin otomobil inceleniyor

Türkiye'de yok satan araçta hayati risk! 179 bin otomobil inceleniyor
Beyazıt Öztürk ekranlara dönüyor! İşte yeni programın yayın tarihi

Beyaz ekranlara dönüyor! İşte yeni programın yayın tarihi
Ailesi Bruce Willis'in beynini bağışlama kararı aldı

Aileden çarpıcı karar! Dünyaca ünlü aktörün beyni bağışlanacak