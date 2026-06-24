Diyarbakır'da çıkan anız yangını söndürüldü
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir tarlada çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
DİYARBAKIR'da, yerleşim yerlerine yakın tarlada çıkan anız yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Bağlar ilçesi Kamışlo Bulvarı'ndaki tarlada, öğle saatlerinde anız yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın, yerleşim yerlerine ulaşamadan söndürüldü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı