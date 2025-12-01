Haberler

Diyarbakır'da Amca ve Yeğeni Silahlı Saldırıda Yaralandı

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, yürüyüşte olan amca H.K. ve yeğeni R.K. kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde amca ve yeğeni uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Mevlana Halit Mahallesi'nde H.K. ve yeğeni R.K'ya yürüdükleri sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı, amca ve yeğen yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgede polis ekiplerince inceleme yapıldı.

Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
