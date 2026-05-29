Diyarbakır'da kaybolan 70 yaşındaki Alzheimer hastası için arama çalışması başlatıldı

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde kaybolan 70 yaşındaki Alzheimer hastası Mehmet Üçer'in bulunması için AFAD, jandarma ve 112 ekipleri dron destekli arama başlattı.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde kaybolan 70 yaşındaki Alzheimer hastasının bulunması için ekipler arama çalışması başlattı.

Kırsal Koru Mahallesi'nde dün evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alamayan Mehmet Üçer'in yakınları durumu 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Üçer'in bulunması için başlatılan arama çalışmalarını dron desteğiyle sürdürüyor.

Kaynak: AA / Bilal Çelikten
