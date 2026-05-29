Diyarbakır'da kaybolan 70 yaşındaki Alzheimer hastası için arama çalışması başlatıldı
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde kaybolan 70 yaşındaki Alzheimer hastası Mehmet Üçer'in bulunması için AFAD, jandarma ve 112 ekipleri dron destekli arama başlattı.
Kırsal Koru Mahallesi'nde dün evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alamayan Mehmet Üçer'in yakınları durumu 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Üçer'in bulunması için başlatılan arama çalışmalarını dron desteğiyle sürdürüyor.
Kaynak: AA / Bilal Çelikten