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Diyarbakır'da 674 deprem konutu için kura çekildi

Diyarbakır'da 674 deprem konutu için kura çekildi
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Diyarbakır'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından, evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşlar için inşa edilen 674 konutun kura çekimi Hazro ilçesinde törenle yapıldı.

Diyarbakır'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından, evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşlar için inşa edilen 674 konutun kura çekimi Hazro ilçesinde törenle yapıldı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Diyarbakır'da, evleri yıkılan veya ağır hasar görenlerin barınma ihtiyacını karşılamak için TOKİ tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda kentte 674 deprem konutunun yapımı tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta Merkez Spor Kompleksi yanında düzenlenen "Yeniden Güçlü Anadolu" 155 Bininci Konut Kura Çekimi ve Anahtar Teslim Töreni'nden, Diyarbakır'ın Hazro ilçesindeki törene canlı bağlandı.

Vali Murat Zorluoğlu, Abdulvahap ve Fahriye Cevap çiftine evlerinin anahtarını teslim etti. Cevap çifti, konutun yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Törene, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Caniklioğlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, siyasi partilerin temsilcileri, kamu kurumlarının müdürleri ve hak sahipleri katıldı.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel
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