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Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Menesa, evlerinin bahçesindeki havuzda ölü bulundu

Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Menesa, evlerinin bahçesindeki havuzda ölü bulundu
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Diyarbakır Bağlar'da dün akşam kaybolan 5 yaşındaki Menesa Özel, ailesinin bahçesindeki havuzda hareketsiz halde bulundu. Küçük kızın hayatını kaybettiği belirlenirken, cenazesi otopsi için Adli Tıp'a götürüldü ve ardından defnedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde dün akşam saatlerinde kayıp ihbarı yapılan Menesa Özel (5), evlerinin bahçesindeki havuzda ölü bulundu.

Bağlar ilçesinin kırsal Tellikaya Mahallesi'nde oturan Özel ailesi, dün akşam saatlerinde çocukları Menesa'nın evde olmadığını fark edince kendi imkanlarıyla arama yaptı. Aile bir sonuç alamayınca Bağlar Jandarma Karakolu'na kayıp başvurusunda bulundu. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan aramada evin bahçesindeki havuzun suyu da boşaltıldı. Menesa Özel, havuzda hareketsiz halde bulundu. Yapılan kontrolde Özel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Özel'in cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından Menesa Özel'in cenazesi, mahalle mezarlığında gözyaşlarıyla defnedildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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