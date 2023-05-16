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Diyarbakır'da 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 11 zanlı tutuklandı

Diyarbakır'da 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 11 zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde adliye önünde çıkan, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 20 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde adliye önünde çıkan, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 20 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Bismil Adliyesi önünde 10 Mayıs'ta aralarında önceden husumet bulunan iki aile bireyleri arasında çıkan, 1'i asker 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kavgaya karıştığı iddiasıyla 20 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde 4 ruhsatsız tabanca, 2 bıçak ve 3 sopa ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları savcılıkça ifadeleri alınarak sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Bu kişilerden 11'i hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA / Hasan Gündüz - Güncel

Diyarbakır Bismil Güncel Haberler

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