Diyarbakır'da 5. Doğu Pediatri Kongresi Başladı

Diyarbakır'da Doğu Pediatri Derneğince düzenlenen "5. Doğu Pediatri Kongresi" başladı.

Dicle Üniversitesi (DÜ) 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde başlayan ve 28 Eylül'e kadar sürecek kongreye 9 ülkeden 156 konuşmacı katılıyor.

21 bilimsel oturum, 6 kurs, 8 sempozyumun gerçekleştirileceği kongrenin açılışında konuşan DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, bu kongre ile çocukların geleceği için, bilimin ışığında ve insanlığın ortak değerlerinde buluştuklarını söyledi.

DÜ'nün yarım asrı aşan köklü geleneğiyle bilimsel üretimin, eğitimin, öğretimin ve toplumsal sorumluluğun merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Eronat, şöyle dedi:

"Üniversite olarak sadece bölgemize değil, tüm ülkemize ve dünyaya bilim insanları kazandırmanın gururunu yaşamaktayız. Bu topraklar yalnızca bilimin değil, aynı zamanda kültürün ve medeniyetlerin de beşiğidir. Diyarbakır 33 medeniyete ev sahipliği yapmış; surları, camileri, kiliseleri, köprüleriyle insanlığın ortak mirası haline gelmiştir. Bu zengin mirasın gölgesinde, bilgi ve kardeşlik ruhunu büyütüyoruz. Çocuklarımız için daha sağlıklı, mutlu ve yaşanabilir bir dünya istiyoruz. Pediatri camiası olarak bu hayalin gerçekleşmesi için bilimsel sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Kongremiz boyunca paylaşılacak bilgiler, yapılacak tartışmalar ve kurulacak dostluklar, sadece bugünümüzü değil, yarınlarımızı da şekillendirecektir."

İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Emre Asiltürk ise 21. yüzyılın kritik sorunlarından olan savaş tehdidinin, zorunlu göçlerin, iklim değişikliğinin, genetiği değiştirilmiş gıdaların, küresel anlamda tüm çocukların sağlığını tehdit ettiğini belirtti.

"Teması 'Tüm dünya çocukları için mutlu ve yaşanabilir bir dünya' olan kongrede çocuk sağlığını tehdit eden güncel sorunlara ışık tutulacak ve çözüm yolları geliştirilecek" diyen Asiltürk, kongrenin, bu tehditlere karşı uluslararası farkındalık oluşturulması, çocukların daha güvenli ve sağlıklı bir geleceğe sahip olması için bilimsel çözümlerin üretileceği bir zemin oluşturacağını söyledi.

Diyarbakır'ın sadece tarihi mirası ve coğrafi önemi ile değil sağlık hizmeti sunumu açısından da bölgenin en önemli merkezlerinden biri olduğuna işaret eden Asiltürk, kente kazandırılacak Diyarbakır Şehir Hastanesi'nin inşasının sürdüğünü kaydetti.

Asiltürk, "En son teknolojide tıbbi cihaz ve donanımlara sahip olacak şehir hastanemizle kamudaki nitelikli yoğun bakım yatağı sayısı ve nitelikli servis yatağı sayısı artacaktır." diye konuştu.

Doğu Pediatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Velat Şen de amaçlarının Anadolu'dan yükselen bilimsel birikimi ulusal ve uluslararası alana taşımak ve pediatri alanında kalıcı bir akademik miras bırakmak olduğunu söyledi.

"Bugün dünyanın birçok yerinde en başta Gazze'de çocuklar savaşın, yoksulluğun ve çaresizliğin en ağır yükünü taşımaktadır" ifadesini kullanan Şen, Doğu Pediatri Derneği olarak toplumun yanında olmayı, çocukların yaşamına her yönüyle dokunmayı görev bildiklerini belirtti.

Kongrede daha sonra oturumlara geçildi.