Haberler

Diyarbakır'da "4. Pediatrik Kardiyak Yoğun Bakım Çalıştayı" başladı

Diyarbakır'da '4. Pediatrik Kardiyak Yoğun Bakım Çalıştayı' başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da, çocuk kalp hastalıkları konusunda güncel yaklaşımların değerlendirildiği '4. Pediatrik Kardiyak Yoğun Bakım Çalıştayı' Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başladı. Çalıştay, uzmanların katılımıyla iki gün sürecek.

Diyarbakır'da, çocuk kalp hastalıklarının tanı ve tedavisinde güncel yaklaşımların ele alındığı "4. Pediatrik Kardiyak Yoğun Bakım Çalıştayı" başladı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kalp Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştay, iki gün boyunca çocuk kalp damar cerrahisi, çocuk kardiyolojisi, yenidoğan ve anestezi uzmanlarının katılımıyla uygulamalı olarak devam edecek.

Programın açılışında konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Diyarbakır Çocuk Kalp Merkezi'nin yalnızca kente değil, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne hizmet veren önemli merkezlerden biri haline geldiğini söyledi.

Türkiye'de bulunan 23 çocuk kalp merkezinden biri olan merkezin en aktif sağlık kuruluşları arasında yer aldığını belirten Okumuş, mevcut fiziki kapasitenin artırılmasının bölge açısından önem taşıdığını kaydetti.

Merkezde görev yapan sağlık ekibinin yoğun bir hasta yüküyle çalıştığını aktaran Okumuş, "Sayın bakanımızın destekleriyle burada çocuk kardiyak yoğun bakım kapasitesini artıracak önemli bir adım atıyoruz. Böylece çocuk hastalarımıza çok daha güçlü sağlık hizmeti sunacağız." ifadelerini kullandı.

Okumuş, yapımı süren Diyarbakır Şehir Hastanesi bünyesinde modern ve geniş kapsamlı bir tüp bebek merkezi kurulacağını da bildirdi.

Yeni merkezin ileri teknoloji altyapısıyla planlandığını ifade eden Okumuş, şehir hastanesinde kurulacak tüp bebek merkezinin mevcut kapasitenin üzerinde hizmet vereceğini belirtti.

Kaynak: AA / Osman Bilgin
Sağlık Bakanlığı'ndan 'hantavirüs' açıklaması! Türkiye'de vaka var mı?

Türkiye'de "hantavirüs" vakası var mı? Bakanlıktan ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstikbalimize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz

Erdoğan'da fuara damga vuran sözler: Ülkemize göz dikenin...

Muhittin Böcek'in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı

Muhittin Böcek'in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 yıl içerisinde bambaşka biri oldu

3 yıl boyunca spor yaptı! İşte son hali

Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler: Bıçak kemiğe dayandı

Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler
İranlı Bakan Arakçi'den ABD'ye rest: İranlılar asla baskıya boyun eğmez

İran'dan gerilimi tırmandıracak mesaj! Füze kapasitelerini de açıkladı
Kıraathane görünümlü kumarhane! Kadınları kullanıp çiftçileri borçlandırmışlar

Çiftçilerin kabusu olan kadınlar! Neyse ki ekipler gerekeni yaptı

3 yıl içerisinde bambaşka biri oldu

3 yıl boyunca spor yaptı! İşte son hali

Alkışlar Anderson Talisca'ya! Koca çeteyi çökertti

Talisca çeteyi çökertti
Real Madrid'de neler oluyor? Son görüntü ortalığı karıştırdı

Real Madrid'de neler oluyor?