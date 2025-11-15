Haberler

Diyarbakır'da 24 Yeni Poliklinik Hizmete Açıldı

Diyarbakır'da 24 Yeni Poliklinik Hizmete Açıldı
Güncelleme:
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 24 yeni poliklinik açıldı. Kapasite artışıyla birlikte, hastanenin poliklinik sayısı 127'den 151'e yükseldi. Bu düzenleme, hasta yoğunluğunu azaltarak randevu erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 24 yeni poliklinik hizmete başladı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, laboratuvar olarak kullanılan alanların yeni hizmet binasına taşınmasının ardından boş kalan alanların yeniden planlanmasıyla oluşturulan 24 yeni poliklinik hizmete açıldı.

Bu düzenlemeyle hastanenin ana binasındaki poliklinik sayısı 127'den 151'e yükseldi.

Ek hizmet binalarıyla birlikte günlük ortalama 10 bin poliklinik başvurusu karşılanan hastanede kapasite artışının, randevu erişimini ve hasta yoğunluğunu olumlu etkilemesi bekleniyor.

Yeni polikliniklerin ruh sağlığı ve hastalıkları-psikoloji, enfeksiyon hastalıkları, nefroloji, kulak burun boğaz hastalıkları ve sağlıklı yaşam gibi başvuru yoğunluğu yüksek branşlarda hizmeti güçlendirmesi amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Emre Asiltürk, poliklinik kapasitesindeki artışın kent için önemli bir kazanım olduğunu belirtti.

Asiltürk, şunları kaydetti:

"Bu artışın en önemli sonucu, vatandaşlarımızın sağlık hizmetine daha hızlı ulaşması olacak. MHRS randevu gün sayılarında belirgin bir kısalma bekliyoruz. Özellikle yoğunluğu yüksek branşlarda yeni polikliniklerin devreye girmesi hem şehir genelinde hizmet akışını düzenleyecek hem de başvuru yapan vatandaşlarımız için önemli bir kolaylık sağlayacaktır."

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel
