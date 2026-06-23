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Diyarbakır'da 17 yıl sonra aydınlatılan cinayet soruşturmasında mağarada bulunan kemikler inceleniyor

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 2009 yılında kaybolan 2 kişinin öldürüldüğü iddiasıyla yürütülen soruşturmada, mağaralarda bulunan kemik parçaları İstanbul Adli Tıp'a gönderildi. Olayla ilgili bir kişi 'töre saikiyle kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 17 yıl önce kaybolan 2 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla 1 kişinin tutuklandığı soruşturmada, mağarada bulunan kemik parçaları inceleniyor.

Çınar Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilçenin Beneklitaş ve İnanözü mahallelerinde Arif Uğurlu ve Ceylan Aktepe'nin 2009 yılında kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı tarafından faili meçhul dosyaların aydınlatılması kapsamında çalışma yürütülüyor.

Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İlçe Jandarma Komutanlığı, Kriminal, Siber ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinden ekiplerin yer aldığı özel çalışma grubu tarafından yeniden kapsamlı olarak ele alınan dosyada ilçe kırsalındaki 3 mağarada arama yapıldı.

Mağaraların 2'sinde bazı kemik parçaları bulundu.

Bulunan kemik parçaları, öldürülen kişilere ait olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderildi.

İncelemenin ardından hazırlanacak rapor dosyaya eklenecek.

Öte yandan, "töre saikiyle kasten öldürme" suçundan tutuklanan Ö.A'nın Ceylan Aktepe'nin kayınpederi olduğu öğrenildi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 17 yıl önce kaybolan 2 kişiyi öldürdükleri iddiasıyla 4 ilde gözaltına alınan 19 şüpheliden Ö.A. "töre saikiyle kasten öldürme" suçundan tutuklanmış, 9'u adli kontrol hükümleri ile olmak üzere 18'i serbest bırakılmıştı.

HTS analizleri, GSM ve IMEI incelemeleri, analiz çalışmaları, teknik takip faaliyetleri, saha araştırmaları, mülakatlar, tanık beyanları, savcı huzurunda alınan ifadeler ve elde edilen diğer deliller birlikte değerlendirilerek, olayın iştirak halinde gerçekleştirildiği tespit edilmişti.

Kaynak: AA / Aziz Aslan
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