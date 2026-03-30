Diyarbakır'da Çeşitli Suçlardan Aranan 162 Hükümlü, Jasat Tarafından Yakalandı

Diyarbakır'da Jandarma Suç Araştırma Timleri, çeşitli suçlardan aranan 162 hükümlüyü düzenledikleri operasyonla yakaladı. Yakalananlar arasında kasten öldürme, cinsel saldırı ve uyuşturucu ticareti suçlarından arananlar da yer alıyor.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da Jandarma Suç Araştırma Timleri, düzenledikleri çalışma sonucu, çeşitli suçlardan aranan 162 hükümlüyü yakaladı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlıklarınca operasyon düzenlendi.

Operasyonlar sonucunda, aralarında kasten öldürme, cinsel saldırı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık, gece vakti silah ile yağma, ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu 162 kişi yakalandı.

Yakalanan hükümlüler, jandarmadaki sorgularının ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanıp cezaevi gönderildi.

Kaynak: ANKA
İran'dan Türkiye'ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha
Haberler.com
500

Eşinden boşanan kadının sözleri büyük tartışma yarattı

Eşinden boşanan kadının sözleri büyük tartışma yarattı
Türkiye savaşa mı giriyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Türkiye savaşa mı giriyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Havayolu şirketinden tartışmalı karar: Kilo alan hosteslere ceza

1 Mayıs'ta devreye giriyor: Havayolu şirketinden tartışmalı karar
Tanju Özcan'ın tutukluluğuna devam kararı verildi

Mahkemeden Tanju Özcan hakkında yeni karar
Eşinden boşanan kadının sözleri büyük tartışma yarattı

Eşinden boşanan kadının sözleri büyük tartışma yarattı
Kuralı değiştirdiler! Hindistan'dan altın fiyatlarını etkileyecek hamle

Kuralı değiştirdiler! Hindistan'dan altın fiyatlarını etkileyecek hamle
Ederson, tek cümlesiyle Fenerbahçe taraftarını küplere bindirdi

Tek cümlesiyle Fenerbahçe taraftarını küplere bindirdi