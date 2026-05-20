Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 162 kişi yakalandı

Diyarbakır'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, hırsızlık, kasten öldürme ve uyuşturucu ticareti gibi suçlardan aranan 162 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde ilçe jandarma komutanlıklarıyla yürütülen çalışmalar kapsamında arananların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, aralarında "Kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık", "Kasten öldürme", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu 162 kişi yakalandı.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya
