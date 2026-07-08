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Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 162 kişi yakalandı

Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 162 kişi yakalandı
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Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, kasten öldürme, uyuşturucu ticareti ve yağma gibi suçlardan aranan 162 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 162 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince, arananların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, aralarında haklarında "kasten öldürme", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "parada sahtecilik", "binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" ile "silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma" suçlarından arananların da bulunduğu 162 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: AA / Aydın Arık
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