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Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 149 kişi yakalandı

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Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 149 kişi, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarla yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 149 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde, ilçe jandarma komutanlığı ekiplerinin çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, çocukları fuhuşa teşvik etmek veya aracılık ettirmek, binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, nitelikli yağma" suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan 20 yıl ve üzeri bir, 10 yıl ve 20 yıl arası 8, 5 yıl ve 10 yıl arası 14, 2 yıl ve 5 yıl arası 87 ve 2 yıl 6 ay 39 kişi olmak üzere 149 kişi yakalandı.

Zanlılar adli makamlara sevk edildi.?

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz
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