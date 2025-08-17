Diyarbakır'da 14 Yaşındaki Ehliyetsiz Sürücü Kazada Yaralandı
Diyarbakır'da 14 yaşındaki D.İ.'nin kullandığı otomobil, park halindeki bir araca çarpıp takla attı. Kazada yaralanan D.İ. hastaneye kaldırıldı.
DİYARBAKIR'da 14 yaşındaki D.İ.'nin kullandığı otomobil park halinde başka bir otomobile çarpıp takla attı. Kazada yaralanan D.İ. hastaneye kaldırıldı.
Kaza, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'nda meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü D.İ.'nin kontrolünü yitirdiği 34 AAY 909 plakalı otomobil, V.İ.'ye ait 21 AEY 520 plakalı park halindeki otomobile çarpıp, takla atarak ters döndü. Kazada D.İ. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. D.İ. ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel