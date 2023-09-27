Diyarbakır'da 121 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Diyarbakır'da jandarma ekiplerinin iki ilçede düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 121 kilo kubar esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'da jandarma ekiplerinin iki ilçede düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 121 kilo kubar esrar ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Kocaköy ilçesi Gözebaşı Mahallesi ve Hazro ilçesi Teknebaşı Mahallesi kırsalında icra edilen operasyonlar tamamlandı. Operasyonlarda 121 kilogram kubar esrar ele geçirildi. - DİYARBAKIR