Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 120 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde ilçe jandarma komutanlıklarıyla yürütülen çalışmalar kapsamında arananların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, aralarında "kasten öldürme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, gece vakti silah ile yağma, ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma" suçlarından aranan 120 kişi yakalandı.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.