Diyarbakır'da Çeşitli Suçlardan Aranan 105 Kişi Yakalandı

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 105 kişi jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan asayiş ve diğer suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından çalışma başlatıldı.

Ekipler yaptıkları çalışmayla, aralarında "kasten öldürme, cinsel saldırı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık, gece vakti silah ile yağma, ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma" suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu 105 kişiyi yakaladı.

Jandarmadaki sorgularının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.