Haberler

Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 101 kişi yakalandı

Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 101 kişi yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonlarla çeşitli suçlardan aranan 101 kişi yakalandı. Operasyonlar, İl Jandarma Komutanlığı JASAT tarafından koordine edildi.

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 101 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde ilçe jandarma komutanlıklarıyla yürütülen çalışmalar kapsamında arananların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, aralarında "kasten öldürme, cinsel saldırı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık, gece vakti silah ile yağma, ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma" suçlarından arananların da bulunduğu 101 kişi yakalandı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Yeni uyuşturucu operasyonu! Dilek İmamoğlu'nun kardeşi gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da oynayan isme 'Güle güle' dendi

Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da da oynayan isme "Güle güle" dendi
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü

27 yaşında apar topar emekli edilmişti! Kahreden haber geldi
Barcelona, İspanya Kral Kupası'nda yarı finale kaldı

Real Madrid'i deviren takımın karşısına çıktılar! İşte sonuç
Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti

Başsız ceset vahşetini, tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti
Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da oynayan isme 'Güle güle' dendi

Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da da oynayan isme "Güle güle" dendi
Norveç monarşinin devamını seçti

Mide bulandıran sapkınlığa rağmen, cumhuriyeti reddettiler
Arsenal, İngiltere Lig Kupası'nda finale yükseldi

Bu takımı kim durduracak?