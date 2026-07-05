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Diyarbakır'da örtü yangını

Diyarbakır'da örtü yangını
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Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesine bağlı Geçit Mahallesi yakınlarındaki Mırgan Yaylası'nda çıkan örtü yangınına orman, itfaiye ve jandarma ekipleri müdahale ediyor.

DİYARBAKIR'ın Çüngüş ilçesinde çıkan örtü yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Çüngüş ilçesine bağlı kırsal Geçit Mahallesi yakınlarındaki Mırgan Yaylası'nda örtü yangını çıktı. Yangın için bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'nden 11 personel, 1 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ile itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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