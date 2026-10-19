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Diyarbakır Çermik'te bagaja giren yılan esnafın müdahalesiyle doğaya bırakıldı

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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde sabah saatlerinde plakası öğrenilemeyen bir otomobilin bagajına yılan girdi. Durumu fark eden araç sahibi çevredeki esnaftan yardım istedi; yılan esnafın müdahalesiyle bagajdan çıkarılıp doğal yaşam alanına bırakıldı.

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde bir otomobilin bagajına giren yılan, esnaf tarafından çıkarılarak doğaya salındı.

Olay, sabah saatlerinde Çermik ilçesi Tepe Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen bir otomobilin bagaj kısmına yılan girdi. Durumu fark eden araç sahibi, çevredeki esnaftan yardım istedi. Esnafın müdahalesiyle otomobilin bagajından çıkarılan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Haber-Kamera: Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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