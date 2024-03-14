Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Merve Gülcemal ve Mustafa Demirci'yi Diyarbakırlılarla buluşturdu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayına özel hazırladığı kültür sanat takvimi kapsamında yazar Merve Gülcemal ve sanatçı Mustafa Demirci'yi Diyarbakırlılarla buluşturdu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın düzenlediği "2024 Ali Emiri Kültür-Sanat Sezonu" ramazan ayı etkinlikleriyle devam ediyor.

"Bereketin İzinde Diyarbakır'da Ramazan" sloganıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Merve Gülcemal söyleşi, Mustafa Demirci ise konser etkinliği ile sahne aldı.

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleşen programlarda, Merve Gülcemal donanımlı bir anne baba olabilmek üzerine bir söyleşi gerçekleştirirken Mustafa Demirci ise sevilen ezgilerini seslendirdi.

Dinleyicilerden Meryem Umut, etkinlikleri keyifle takip ettiğini ifade etti.