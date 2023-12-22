Diyarbakır Bismil'de yapılan huzur uygulamalarında 10 kişi tutuklandı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde gerçekleştirilen huzur uygulamalarında, gözaltına alınan 23 şüpheliden 10'u tutuklandı. Denetimlerde, 3 ruhsatsız tabanca, 34 mermi ve 400 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde gerçekleştirilen huzur uygulamalarında, gözaltına alınan 23 şüpheliden 10'u tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, eğlence mekanları, metruk binalar, park-bahçeler, okul çevreleri ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde denetimler gerçekleştirildi.
Denetimlerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 kişinin de bulunduğu 23 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheli tutuklandı, 13 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Uygulamalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 34 mermi ve 400 gram uyuşturucu ele geçirildi, denetim yapılan 1021 aracın 123'üne ise farklı madde ihlallerinden trafik cezası uygulandı.