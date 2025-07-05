Diyarbakır Bismil'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Sanayi Sitesi'nde 2 kardeş arasında çıkan silahlı kavga neticesinde dönerci ustası ve bir müşteri yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis kardeşleri yakalamak için çalışma başlattı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 2 kardeş arasında çıkan silahlı kavgada çevredeki 2 kişi yaralandı.
İlçedeki Sanayi Sitesi'nde 2 kardeş arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kardeşler tarafından silahla açılan ateş sonucu, dönerci dükkanında çalışan döner ustası M.E. (29) ile müşterilerden M.B. (34) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bismil Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kavga eden kardeşleri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Hasan Gündüz - Güncel